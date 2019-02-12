قرر رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، تخصيص حصة إضافية تتمثل في 2000 دفتر حج لفائدة المواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق والذين شاركوا في القرعة 10 مرات فأكثر ولم يسعفهم الحظ في الفوز، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشيرا إلى تنظيم "القرعة الخاصة" يوم السبت 16 من هذا الشهر.

وجاء في البيان أن الوزارة تنهي إلى علم "كافة المواطنات والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل لقرعة الحج لسنة 2019، والبالغ سنهم سبعين (70) سنة فما فوق وسجلوا عشر (10) مرات فأكثر، ولم يسعفهم الحظ في الفوز بالقرعة التي تم إجراؤها يوم السبت 01 ديسمبر 2018، أن فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد قرر تخصيص حصة إضافية لفائدتهم تقدر بألفي (2000) دفتر حج، وهذا استجابة لطلباتهم وحرصا منه على إعطاء هذه الفئة من المواطنين فرصة أكبر لأداء مناسك الحج".

"هذا، وتعلم الوزارة كافة المواطنات والمواطنين المعنيين بهذه العملية، أن القرعة الخاصة بهم ستجرى يوم السبت 16 فيفري 2019، على مستوى مقرات الولايات القاطنين بها"، يضيف ذات المصدر.