فاز فريق شبيبة الساورة على حساب الضيف فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0) لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، سهرة اليوم الثلاثاء بملعب 20 اوت 55 ببشار.



وسجل هدف الفوز المهاجم زيري حمار في الدقيقة 77 من المباراة لفائدة أبناء الجنوب الجزائري. وبهذا ترتقي الشبيبة إلى الصف الثالث رافعة رصيدها إلى 5 نقاط، فيما يتراجع فيتا كلوب إلى الصف الرابع والأخير بمجموع 4 نقاط.



وعن نفس الجولة، تغلب نادي سيمبا ستارز التنزاني على ضيفه الأهلي المصري بنتيجة (1-0) اليوم الثلاثاء بالعاصمة دار السلام. ورغم الخسارة، إلا أن الأهلي يتصدر المجموعة بـ 7 نقاط، متبوعا بسيمبا في الصف الثاني بـ 6 نقاط . وعقب انتهاء مرحلة المجموعات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.