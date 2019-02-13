أكدت الشرطة في هاييتي اليوم الأربعاء، هروب جميع نزلاء أحد السجون أثناء تظاهرات مناهضة لرئيس البلاد جوفينيل مويز تخللتها أحداث عنف.

ونقلت مصادر إعلامية، عن شهود عيان قولهم إن البلاد شهدت احتجاجات مناهضة لمويز أمام مركز للشرطة في بلدة "أكوين" التي تضم 100 ألف نسمة في جنوب البلاد، ما أدى إلى هروب 78 سجينا.

وتشهد المستعمرة الفرنسية السابقة أزمة سياسية أخذة في التصاعد دفعت بالمواطنين إلى الخروج في تظاهرات في العاصمة بورت أوبرانس وغيرها الأسبوع الماضي، للمطالبة باستقالة الرئيس بسبب تقارير حول سوء الإدارة واحتمال اختلاس أموال مخصصة للتنمية في الدولة الكاريبية الفقيرة.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة، بورت أوبرنس, وعدة مدن أخرى بأنحاء هايتي أول أمس الإثنين.