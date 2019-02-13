أعلنت السلطات الليبية إنقاذ، يوم أمس الثلاثاء، 35 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل البلاد.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان اليوم إنه "تم إنقاذ 35 مهاجرا غير شرعي (..) كانوا على متن سفينة تجارية قامت بإنقاذهم وتسليمهم إلى جهاز أمن وحرس الموانئ اليوم". وأوضح أن المهاجرين يحملون جنسيات السودان وبنين وكوت ديفوار وبنغلاديش.

وأشار البيان إلى إيواء المهاجرين داخل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس. ولم يقدم البيان تفاصيل حول الموقع الذي تم ضبط المهاجرين فيه وملابسات إنقاذهم.

وتعد ليبيا من أكبر بلدان العبور على مستوى العالم للمهاجرين غير الشرعيين القاصدين أوروبا. وتكررت في الأعوام الأخيرة عمليات إنقاذ وتوقيف مهاجرين في ليبيا وقبالة سواحلها وتؤوي السلطات في الغالب هؤلاء في مراكز داخل البلاد قبل ترحيلهم إلى بلداهم. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في نهاية ديسمبر الماضي أنها أعادت طواعية أكثر من 16 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال العام 2018.