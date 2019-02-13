يرتقب إطلاق أشغال إنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقدر بـ 20 ميغاواط قبل نهاية السنة الجارية بحاسي مسعود بولاية ورڤلة.

وأفاد مسؤولو مديرية الطاقة اليوم الأربعاء، أنه جرى في الآونة الأخيرة معاينة الأرضية المخصصة لإنجاز المنشأتين الطاقويتين بمساحة إجمالية قوامها 40 هكتار والتي تقع بمنطقتي بلحيران و النزلة بطريق ڤاسي الطويل (حاسي مسعود).

وسيتم إطلاق مناقصة وطنية قبل نهاية فيفري الجاري من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة لاختيار مؤسسة الإنجاز، مثلما شرح نبيل معمري من مديرية الطاقة لورڤلة.

ويندرج هذان المشروعان ضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يطمح إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 22.000 ميغاواط من مصادر الطاقات المتجددة إلى "آفاق 2030".

كما يتعلق الأمر كذلك بفتح المجال للمستثمرين الخواص للاستثمار في الطاقات المتجددة التي ستساهم في الاكتفاء الذاتي من الطاقة خاصة مع ارتفاع عدد المؤسسات الصناعية بالمنطقة، إلى جانب استحداث فرص عمل للشباب.

وتسمح مثل هذه المشاريع الطاقوية بإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية منها 50 ميغاواط بمناطق الجنوب موزعة بكل من ولايات ورڤلة، غرداية، الوادي وبسكرة.