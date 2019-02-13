أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس الثلاثاء، أن مصالح الحماية المدنية ستتدعم قريبا بـ 15 طائرة هليكوبتر لإخماد الحرائق إضافة إلى 4 طائرات للتعرف على المخاطر.

وأوضح بدوي، خلال إجابته على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الحرائق، أن الحماية المدنية تتوفر على 6 طائرات هليكوبتر لإخماد الحرائق على أن يتم استلام 15 أخرى قريبا كما تتوفر على 50 سيارة اسعاف رباعية الدفع لفائدة المناطق الصحراوية والنائية، مشيرا إلى أن "الحكومة وعن طريق وزارة السكن تعكف على انجاز 8 مخابر لتجربة مواد وعناصر البناء" ومدى تطابقها مع المعايير المعمول بها.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه المخابر "سيخصص واحد منهم لتجربة المواد والتجهيزات مع تفاعلها ومقاومتها للحرائق"

أما بخصوص المورد البشري المختص في الوقاية من الكوارث والتدخل، أكد الوزير أن مصالح الحماية المدنية تضم عددا معتبرا من المهندسين المعماريين والمدنيين ومختصين في مجالات أخرى كاشفا بالمناسبة إلى أنه "سيتم توظيف 2600 عون حماية خلال شهر مارس المقبل".

كما استفاد سلك الحماية من دورات تكوينية بالجامعات ومعاهد التكوين وسيتم برمجة تكوين لأعوان الحماية في مجال الضبطية القضائية مع إدراج تخصصات جديدة متعلقة بأمن الحرائق بالجامعات ومعاهد التكوين المهني.

وأشار الوزير في نفس السياق إلى أنه تم "تكوين 120 ألف مسعف من المواطنين والمجتمع المدني في الإسعافات الأولية وهي التجربة الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي".