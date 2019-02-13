أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت (32) منقبا عن الذهب ومهربين (02) اثنين وضبطت (05) شاحنات ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(91) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(14000) لتر من الوقود و(11.164) طن من خليط الحجارة وخام الذهب وأغراض أخرى".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خمسة (05) تجار مخدرات بحوزتهم (35.5) كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من البليدة

وتلمسان وسيدي بلعباس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته (03) طائرات دون طيار بغرداية.

كما تم توقيف (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وتلمسان والأغواط.