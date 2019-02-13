أقدم اليوم الأربعاء، شاب على إضرام النار في جسد سيدة بعد أن أسقطها أرضا وانهال عليها بالضرب مما سبب لها في حروق خطيرة جدا صنفت في الدرجة الثالثة بمدينة بسكرة.

الحادثة استنفرت قوات الأمن الحضري الأول بالعالية التي تدخلت وقامت بالبحث عن الفاعل وأوقفته.

وأفادت مصادر عليمة لـ "الخبر"، أن المعتدي انهال على المرأة بالضرب وأسقطها أرضا ثم سكب البنزين على جسدها وأضرم النيران. وقد تمكن عدد من المارة من إخماد النار، وتم تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بشير بن ناصر أين قدمت لها الإسعافات الأولية وعلم أن حالتها جد خطيرة حيث ترقد بقسم العناية المركزة، وفتحت عناصر الأمن الحضري الأول تحقيقا مع المتهم لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.