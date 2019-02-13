عادل مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أرقام مواطنه زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والألماني ميروسلاف كلوزه، بعدد الأهداف في رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل مبابي الهدف الثاني للفريق الباريسي في مرمى مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي للمنافسة الأوروبية.

ورفع مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، رصيده إلى 14 هدفا، حتى الآن أحرزها خلال 24 مباراة فقط، معادلا بذلك رقم الأسطورة زين الدين زيدان، الذي سجل 14 هدفا في مسيرته الكروية،ولكنه احتاج إلى 80 مباراة ليصل إلى هذا الرقم.

كما تساوى المهاجم الفرنسي الشاب، بعدد أهدافه في التشامبيونز ليغ، مع

رونالدو والهداف التاريخي لكأس العالم، الألماني ميروسلاف كلوزه، والبرازيلي أدريانو، والإسباني دافيد فيا.