تعرض الدولي الجزائري لنادي بورتو (البطولة الأولى البرتغالي) ياسين براهيمي، ليلة أمس الثلاثاء، لالتواء على مستوى الكاحل، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بالمضيف نادي روما الإيطالي (خسارة 2-1) في ذهاب الدور ثمن نهائي لمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وجاءت إصابة الجزائري في الدقيقة الـ 68 من عمر الشوط الثاني قبل أن يقرر الطاقم الفني تغييره.

ولم تعلن بعد إدارة النادي عن مدة غياب اللاعب الجزائري حيث اكتفت بتوضيح نوع الإصابة فقط.

وتمكن فريق روما من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ 70 بفضل نيكولو زانييلو قبل أن يعود نفس اللاعب ويضف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76. وجاء الهدف الوحيد للزوار عبر اللاعب أدريان في الدقيقة الـ 79.