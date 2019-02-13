نادي بارادو الذي يطبق كرة جميلة و ممتعة، بصدد نيل إعجاب متتبعي البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث تمكن من تعزيز مركزه الثالث في ترتيب المنافسة، عقب إحرازه للفوز الخامس على التوالي الذي سجله يوم أمس الثلاثاء، على حامل اللقب شباب قسنطينة (1-0) لحساب الجولة الـ 22.

ونجحت التشكيلة المشكلة معظمها من الأكاديمية الشهيرة لـ (جان مارك غيو)، في وضع حد لسلسلة النتائج الإيجابية للشباب القسنطيني، حيث ألحقت بالمدرب الفرنسي للسنافر، دونيس لافاني هزيمته الأولى منذ قدومه على رأس العارضة الفنية في شهر ديسمبر الماضي، خلفا للمدرب السابق، عبد القادر عمراني.

ومكنت العودة القوية "للباك" من استهداف المرتبة الثانية، حيث لا يتخلف رفاق نعيجي سوى بنقطة واحدة عن الوصيف الحالي، شبيبة القبائل التي خاضت مباراة صعبة اليوم أمام شباب بلوزداد بالجزائر العاصمة، حيث يبقى هذا الأخير في حاجة ماسة للفوز من أجل الهروب من المنطقة الحمراء.

وعبر مدرب الباك، البرتغالي فرنسيسكو شالو عن ارتياحه عقب اللقاء قائلا:"لقد كانت المباراة صعبة أمام منافس لم ينهزم منذ عدة جولات. لقد نجحنا في تسيير اللقاء لصالحنا، وأعتقد أن الفوز كان مستحقا. أريد أن أهنئ اللاعبين الذين قدموا أداء جيدا. أتمنى أن يتواصل مشوارنا على هذا المنوال وبنفس الديناميكية".

بالإضافة إلى الانجازات المتواصلة للمهاجم زكريا نعيجي، أحسن هداف للبطولة حاليا، برصيد 16 هدفا، فإن الحارس توفيق زكريا موساوي بصدد التألق بصفة ملحوظة حيث لم تقبل شباكه أي هدف في المقابلات السبع الأخيرة في كل المنافسات (كأس وبطولة).

وبدأت السلسلة المظفرة لموساوي في لقاء الباك بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر، أمام شباب بلوزداد (0-0) ليواصل الحفاظ على عذرية شباكه في المباريات الموالية. أمام شباب قسنطينة، كاد موساوي أن يتلقى هدفا إثر خطأ فادح ارتكبه عندما حاول إعادة الكرة للميدان كادت أن تستقر في شباكه.

نادي بارادو الذي نجح في تفنيد كل التكهنات، قادر على مراجعة طموحاته المشروعة نحو الأعلى رغم أن رزنامة مبارياته تعتبر صعبة أمام أندية إما تلعب من أجل المراتب الأولى أو من أجل تفادي السقوط. وسيكون زملاء القائد زكريا نعيجي في الفاتح مارس المقبل على موعد مع رائد الترتيب اتحاد الجزائر في لقاء يعد بالكثير وهو اختبار حقيقي للأكاديميين.

وفي انتظار ذلك الموعد، سيطمح الباك الذي لا زال متأهلا في كأس الجزائر، للظفر بتأشيرة المربع الذهبي منذ لقاء الذهاب للدور ربع النهائي المقرر يوم 23 فبراير أمام شبيبة بجاية (الرابطة الثانية)، وهي فرصة سانحة لأبناء بارادو لمواصلة سلسلة الانتصارات، والبرهنة على أن فريقهم قادر على لعب الأدوار الأولى في المنافستين.