عمق رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى اتحاد الزائر الفارق عن الوصيف شبيبة القبائل إلى 8 نقاط، بعد إجراء مقابلات الجولة 22.

وعاد أبناء سوسطارة بنقطة ثمينة من تنقلهم إلى عين مليلة لمواجهة الجمعية المحلية، حيث انتهت المقابلة كما بدأت بنتيجة سلبية، وهو ما سمح للاتحاد برفع رصيده إلى النقطة 45 في الصدارة.

أما جمعية عين مليلة فتبقى تعاني في مؤخرة الترتيب، حيث تحتل المركز 10 برصيد 23 نقطة في انتظار استكمال باقي لقاءات الجولة.

وواصل الوصيف شبيبة القبائل سلسلة نتائجه السلبية للمباراة الرابعة على التوالي، حيث انقاد للهزيمة بملعب 20 أوت بالعاصمة أمام شباب بلوزداد بهدفين لهدف.

وتبقى الشبيبة ثانية بـ37 نقطة، فيما تنفس شباب بلوزداد قليلا وغادر المراكز الثلاثة الأخيرة لأول مرة منذ مدة طويلة، حيث ارتقى للمركز 12 بـ22 نقطة.

وفي مقابلة اخرى لعبت اليوم، عاد وفاق سطيف إلى سكة الانتصارات بعدما أطاح بأولمبي المدية بهدف لصفر.

النتائج الجزئية:

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 0-0

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 2-1

وفاق سطيف - أولمبي المدية 1- 0

مباريات لعبت:

مولودية بجاية - أهلي برج بوعريريج 0 - 0

نادي بارادو - شباب قسنطينة 1 - 0

المباريات المتبقية

السبت 16 فبراير:

شبيبة الساورة - دفاع تاجنانت

السبت 23 فبراير:

مولودية الجزائر - مولودية وهران

الأربعاء 20 مارس:

اتحاد بلعباس - نصر حسين داي

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 22

2. شبيبة القبائل 37 22

3. نادي بارادو 36 22

4. مولودية الجزائر 32 20

--. شباب قسنطينة 32 21

6. وفاق سطيف 30 21

--. شبيبة الساورة 27 19

--. نصر حسين داي 27 20

9. مولودية وهران 24 21

10. أ. برج بوعريريج 23 21

--. جمعية عين مليلة 23 22

12. شباب بلوزداد 22 21

--. أولمبي المدية 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 20

--. مولودية بجاية 21 21

16. اتحاد بلعباس 19 21