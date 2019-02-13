أدان مجلس قضاء الأغواط اليوم الأربعاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية آفلو وأربعة من نوابه بسنة واحدة سجنا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم وتعويضات للمتضررين عن تهم "استغلال الوظيفة والتعدي وتحطيم ملك الغير"، حسبما علم من مصدر قضائي.

ويأتي هذا الحكم بعد أن استأنف المتهمون ضد الحكم الصادر بحقهم عن محكمة آفلو بتاريخ 18 ديسمبر 2018 والمتضمن إدانة رئيس البلدية وثلاثة من نوابه بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم مع تبرئة نائب رابع.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع السنة المنصرمة عندما قام المدانون بفتح شارع زقاوة بن خيرة بمدينة آفلو من خلال إزالة الجدار المتواجد به وتسوية الأرضية.

وحسب منتخبين محليين بذات البلدية فإن عملية فتح الشارع وتسوية أرضيته تمت بموافقة مالكي هذا الفضاء العقاري بحضور رئيس البلدية ونوابه وبعض الأعيان والأئمة قبل أن يتراجع هؤلاء المالكون عن موافقتهم ويلجؤون إلى القضاء.