لا تزال مؤسسة ''هيبروك'' ملتزمة بشراء أغلبية أسهم الشركة الرياضية لمولودية وهران حال استلامها للتقارير المالية لمختلف الرؤساء الذين تعاقبوا في السنوات الأخيرة على قيادة النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، حسب ما أكده اليوم الأربعاء والي الولاية.

وكان نادي مولودية وهران و''هيبروك'' قد أبرما في بداية يناير المنصرم بروتوكول اتفاق تحسبا للتوقيع على عقد شراكة بين الجانبين، ولكن من يومها لم تتقدم الأمور في هذا الملف وهو الأمر الذي أدخل الشك في نفوس أغلبية أعضاء العائلة الوهرانية التي تراهن كثيرا على انتقال فريقها تحت قبعة المؤسسة التابعة لسوناطراك أملا في استعادة المجد الضائع.

وصرح الوالي، مولود شريفي، على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ورشات المركب الرياضي الجاري تشييده ببلدية بئر الجير : "في هذه الصبيحة فقط كان لي اتصال مع مسؤولي ''هيبروك'' الذين جددوا لي التزامهم ببروتوكول الاتفاق الأول، فعلى الأنصار الصبر فقط إلى غاية الانتهاء من إعداد التقارير المالية الخاصة بالنادي والمطلوبة من طرف هذه المؤسسة". وأضاف : "بلغ مسامعي بأن بعض الأطراف في عائلة المولودية تعتزم التنقل إلى مقر هيبروك من أجل طلب استفسارات بخصوص الملف، وهي الخطوة التي أنصح بالعدول عنها، لأنها في غير صالح النادي تماما، وأطمئن بأن الأمور تسير بشكل جيد، فلا داعي للقلق".

وفي انتظار إبرام الاتفاق النهائي، أخبر نفس المسؤول بأن شركة ''هيبروك''، المتخصصة في النقل البحري للمحروقات، شرعت في مرافقة المولودية من خلال منحها مساعدات مالية وفق الاحتياجات التي قدمتها إدارة الفريق نفسها.

ويصارع ''الحمراوة'' في مؤخرة الترتيب حيث يتقدمون بنقطة واحدة فقط عن المنطقة الحمراء وهو الأمر الذي دفع أنصارها للمطالبة بتغيير جذري على مستوى إدارتها من خلال منح مقاليد الحكم في النادي إلى شركة ''هيبروك".