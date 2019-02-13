رافع سعيد سعدي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، لمراجعة عميقة لمناهج عمل وأفكار قوى المعارضة الراغبة في تغيير النظام القائم.

كتب سعدي، في مساهمة بعنوان "تحدي الحقيقة" نشرها اليوم بصفحته بـ"الفايسبوك": "الآن بعد الإهانات التي تعرضنا لها والتي قليل من الشعوب من يقبل بتحملها - أي العهدة الخامسة- وبعد ذوبان مواد التجميل التي غطينا بها تفاهاتنا وبعد أن أصبح الفخر المختلط بالعنصرية الذي نقابل به إخواننا من جنوب الصحراء ممنوعا علينا، علينا أن ننظر إلى أنفسنا قبل مواجهة نظرات أولادنا، أي نظرات اللوم والاحتقار".

وأوضح سعدي: "لا خيار لدينا سوى إعادة التفكير في قيم جديدة، وميكانيزمات عملياتية بعيدا عن المفردات السياسية للنظام". ويعترف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سابقا بصعوبة التحدي، وقال "المعركة ستكون قاسية، وهذا لا يعني أنها ستكون بطرق غير عادلة، إذا أعددنا لها بوضوح ومنهجية"، وتابع قائلا "مثلما هو معروف فالمعارك الخاسرة هي تلك التي لم ندخلها"، مخاطبا المتخوفين والمتوجسين من سطوة السلطة، وقدرتها على احتواء الشارع، أنه عليهم التذكر بأن الجزائريين لم يكسبوا معركة الاستقلال لأنهم كانوا يفوقون قوة الجيش الفرنسي، بل تحرروا لأنهم فهموا في يوم ما أنه لم يعد هناك أفق في ظل النظام الاستعماري". ولم يطرح سعدي في وثيقة مشبعة بالأدب السياسي، مقترحات عملية للخروج من المأزق، وإحداث التحول الديمقراطي المنشود.

سعدي الذي قدم نفسه بصفته "ليس مرشحا لأي منصب أو طرف في أي من السيناريوهات المتداولة في الساحة منذ أسابيع"، انتقد تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، واتهمه بالسطو على مقترحات المعارضة، لتبرير خياره الاحتفاظ بكرسي الرئاسة، مشككا في نواياه. وقال سعدي "لتبرير ترشح مهين له وللأمة، لم يجد شيئا سوى الانخراط في فكرة إطلاق إصلاحات اقترحتها المعارضة الديمقراطية التي حاربها خلال عشرين سنة من الحكم والتي سيدفع ثمنها جيلان أو ثلاثة أجيال على الأقل".

وشبه سعدي وضع الجزائر بفنزويلا التي يمسك فيها رئيسها بالحكم ضد رغبة شعبه ليضع بلاده تحت الوصاية، وأنها، أي الجزائر، تعيش حالة "انحدار ثقافي، وعطل اجتماعي وركود اقتصادي"، مؤكدا أنه "وفي مواجهة هذه المشاكل يعيش سياسيون حالة إنكار"، أي يرفضون الاعتراف بالواقع المرير.

وتحدث سعدي عن حالة الشغور التي شهدتها الجزائر، قبل أسابيع، في أهم المؤسسات السياسة الرسمية للبلد، كمجلس الأمة، المجلس الدستوري وفي حزب جبهة التحرير، وتولي رئيس أركان الجيش الفريق ڤايد صالح أدوارا سياسية. وتحدث سعدي عن تقارب مواقف حزب الأفافاس مع مواقف حزبه السابق. وتساءل هل تعتبر مصادفة أن يقف الأرسيدي والأفافاس على نفس المسافة من الانتخابات الرئاسية، أي إعلان مقاطعة هذه الانتخابات.

وعلق على دور حركة حمس، وقال "إنها وفية لمنطقها ومنهجها"، منتقدا خطابها السياسي، وتوظيف الدين لتعزيز وجودها في الساحة. وقرأ من جانب آخر في كثرة الترشيحات بأنها بيان على "حالة التفكك السياسي الجزائري". وانتقد سعدي ترشح الجنرال المتقاعد غديري، ومحاولة تقديمه كرجل منقذ، معتبرا المراهنة على أتاتورك جزائري غير واقعية.