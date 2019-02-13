يبدو أن المشاكل المالية لنادي برشلونة الإسباني أكبر مما هو مُعلن عنه حتى الآن. فقد كشفت صحيفة "إلباييس" (El Pais ) الإسبانية أن البلوغرانا حصل على قروض بقيمة 140 مليون أورو من صندوقين استثماريين أمريكيين من أجل تعويض إلتزاماته المتأخرة. وحصل على ذلك بشرط تسديد المبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة بسعر فائدة يبلغ 1.8 بالمائة.

وبحسب معلومات الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة استدان 90 مليون أورو في مجموعة بريكوا كابيتال. كما حصل على الخمسين مليون أورو الأخرى من شركة بارينغس.

وكان برشلونة قد حصل من نادي باريس سان جيرمان المملوك لقطر على 222 مليون أورو في أكبر صفقة انتقال بتاريخ كرة القدم مقابل نجمه البرازيلي نيمار. لكن البلوغرانا سرعان ما أنفق 200 مليون أورو مقابل الحصول على خدمات نجم ليفربول الإنجليزي فيليب كوتينيو. وقُدرت الصفقة بحدود 120 مليون أورو حصل عليها ليفربول و40 مليون أورو كمتغيرات. ورغم أن النجم البرازيلي لم يبرز كثيراً في إظهار مستواه المعهود، إلا أنه يبقى صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي.