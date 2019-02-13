تعادل نصر حسين داي, ممثل الجزائر الوحيد في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, أمام مضيفه الزمالك المصري بنتيجة (1-1) الشوط الاول (0-1) اليوم الأربعاء بملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات.



وسجل هدفي اللقاء كل من خالد بوطيب (د 14) للزمالك, قبل أن يعدل المهاجم فوزي يايا الكفة لفائدة النصرية.



وعلى إثر هذه النتيجة تحتل "النصرية" الصف الأول برصيد 4 نقاط, فيما يتواجد الزمالك في المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.



وفي مباراة سابقة عن نفس المجموعة, اليوم الاربعاء بالعاصمة لواندا, فاز بيترو أتليتيكو الانغولي على ضيفه غور ماهيا الكيني بنتيجة (2-1).

ليحتل النادي الأنغولي الصف الثاني (3 ن), ويأتي غور ماهيا ثالثا بنفس عدد النقاط (3 ن).