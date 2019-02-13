شجبت النائب في البرلمان عن الجالية، أميرة سليم، تجاهل وزير الخارجية عبد القادر مساهل ومعه بعض السفراء والقناصلة، الرد على الأسئلة الكتابية الموجهة للوزير منذ جوان 2018، وانتهاج الآخرين (السفراء والقناصلة)، مثلما قالت ”سياسة الازدراء واللامبالاة، بل ووصل الأمر ببعضهم إلى تأسيس جمهوريات لا تخضع للقوانين الجزائرية”. واتهمت سليم وزير الخارجية، أمس، في الفايسبوك، بـ«ضرب الدستور وقوانين الجمهورية عرض الحائط منتهجا سياسة اللامبالاة كلما تعلق الأمر بشؤون الجالية، والتي تتعلق كلها بمشاكل يومية يعيشها أفراد الجالية.”