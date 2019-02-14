هدد فلاحون ومنتجو البطاطا في ولاية البويرة برمي أطنان من منتوجهم من البطاطا في المفرغات، وذلك احتجاجا على عدم تلبية السلطات المعنية باقتناء فائض المنتوج الذي فاق 20 ألف طن وتراجع الأسعار إلى مستويات لا تسمح لهم حتى بضمان استرجاع تكاليف الإنتاج، في ظل، كما قال هؤلاء، صمت وزارة الفلاحة التي لم تحرك ساكنا رغم علمها بالإشكال.



طالب أكثر من 100 منتج للبطاطا خلال الحركات الاحتجاجية التي نظموها أمام الغرفة الفلاحية، بتفعيل نظام السيربالاك لاستيعاب الفائض من الإنتاج، مع ضرورة تدخل وزارة الفلاحة لكبح انهيار الأسعار ووقف استيراد البذور المنتجة محليا.



وقال هؤلاء إن المخزون الحالي من منتوج البطاطا بالولاية بلغ 4 ملايين قنطار، بفائض قدر بـ20 ألف طن، ما تسبب في تراجع الأسعار ويهدد منتوجهم الشتوي بالكساد ثم التلف، وهو ما يعني تكبدهم خسائر كبيرة هم في غنى عنها، وذلك في ظل التماطل المستمر من قبل مختلف المؤسسات لشراء مختلف المخزون.



ودعا هؤلاء الوزارة لوضع آليات تسمح لهم بتصدير الفائض المسجل خلال الموسم الفلاحي للخارج، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لمنتوج ولاية الوادي من هذه المادة الإستراتيجية. كما طرح هؤلاء مشكل البذور من صنف “ب” المنتجة محليا، التي عجز هؤلاء عن تسويقها بسبب لجوء منتجي الهضاب العليا لاقتناء النوع “أ” المستورد من الخارج، وذلك تشجيعا وحماية للمنتوج الوطني. وطالب هؤلاء، أيضا، الوزارة الوصية بضرورة التدخل لكبح جشع المستوردين الذين أغرقوا السوق من هذا النوع من البذور المنتجة في الجزائر.