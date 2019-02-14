تابع أعضاء الطاقم الفني للإسماعيلي المصري اللقاء الذي أجراه منافسه القادم في كأس الكنفيدرالية الإفريقية، شباب قسنطية، أمام مضيفه نادي بارادو، أول أمس، بملعب بولوغين في إطار الجولة الـ22 للرابطة المحترفة الأولى. وتأتي متابعة المصريين للقاء للتعرف على مواطن قوة وضعف الشباب، قبل مواجهته، ذهابا وإيابا في دور المجموعات الخاصة بكأس الكنفيدرالية الإفريقية. من جانب آخر، حذر الطاقم الفني للإسماعيلي لاعبيه من مغبة الإفراط في التفاؤل، بعد قرار الكاف الخاص برفع العقوبة عن الإسماعيلي، ودعاهم إلى التركيز على مقابلات البطولة قبل المواجهة القارية، أمام ممثل الكرة الجزائرية ذهابا وإيابا.



من جانب آخر، حددت الكنفدرالية الإفريقية يوم 23 فيفري الجاري موعدا لإقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى وشباب قسنطينة في مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا. كما تم تحديد يوم 2 مارس القادم موعدا لإقامة لقاء الإياب بين الفريقين في الجولة الرابعة بملعب الجزائر. الجدير بالذكر أن الكاف قامت برفع العقوبة عن الإسماعيلي المصري وسمحت له بالعودة مجددا إلى المنافسة القارية.

ويأتي ذلك بعد تقدم إدارة “الدراويش” بطعن ضد قرار الهيئة القارية بإبعاد التشكيلة من المنافسة الإفريقية، إثر رشق أنصار الفريق المصري لأرضية الميدان في المباراة التي جمعت الإسماعيلي بالنادي الإفريقي التونسي، بمصر عندما كانت النتيجة لفائدة الضيوف (2-1) وإعلان الحكم عن توقفها في الدقيقة الـ84 لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة. ويتصدر تي بي مازيمبي المجموعة الثالثة مؤقتا بـ7 نقاط، متبوعا بممثل الجزائر، شباب قسنطينة (6ن) في المرتبة الثانية من لقاءين، فيما يحتل الإفريقي التونسي الصف الثالث بأربع نقاط من أربعة لقاءات. أما الإسماعيلي المصري، فيتذيل الترتيب دون رصيد بعد انهزامين. وعقب انتهاء مرحلة المجموعات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.



الإسماعيلي يطلب تأجيل مقابلته مع السكندري

هذا وفاجأ الموعد الجديد، الذي ضبطته الكنفيدرالية الإفريقية، لإقامة لقاء الذهاب بمصر بين الإسماعيلي وضيفه شباب قسنطنية، في إطار الجولة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا.

ودخلت إدارة الإسماعيلي في سباق ضد الزمن، لإقناع الاتحاد المصري بتأجيل مقابلته أمام الاتحاد السكندري، في كأس مصر، والمقرر لها يوم 21 فيفري الجاري للتحضير الجيد للقاء أمام “السنافر”.



ويرتبط الإسماعيلي بمواجهة شباب قسنطينة، يوم 23 فيفري الجاري، في ثالث جولات دور المجموعات لربطة أبطال إفريقي..

من جانب آخر طالب مجلس إدارة الإسماعيلي، إقامة مواجهة “الدراويش” أمام النجوم بملعب الإسماعيلية بدلًا من ملعب جهاز الرياضة لجعل لاعبيه في أفضل الأحوال تحسبا للقاء ممثل الكرة الجزائرية.