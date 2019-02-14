حذرت المديرية العامة للأمن الوطني، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل يتم تداولها، تحمل رمز مزوّر للأمن الوطني، الهدف منها الترويج لشعارات مغرضة.

و دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، نشرته عبر موقعها في "الفايسبوك" متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "التعامل بكل حذر مع معلومات مغلوطة منسوبة إلى جهاز الشرطة، يتم تداولها عبر منصات إلكترونية، تعمل على بث رسائل مدعمة برمز مزوّر للأمن الوطني هدفها الترويج لشعارات مغرضة". كما أكدت في ذات الصدد فتح تحقيق لتحديد الفاعلين وتقديمهم أمام الجهات القضائية.