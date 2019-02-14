جددت المحكمة الأوروبية تأكيدها، في أمر أصدرته، أول أمس الثلاثاء، وهو نفس اليوم الذي صوت فيه البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يتضمن بطريقة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة، على الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالامتثال لقواعد القانون الدولي التي تربط الاتحاد بالمملكة المغربية.

ولم يدم ابتهاج المغرب بتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد الموسع للصحراء الغربية طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الأوروبية، ليقدم لمحة مسبقة عن العقبات القانونية التي سيخضع حتما لها النص.

وشدد قضاة المحكمة الأوروبية من خلال هذا القرار، بشكل واضح ودقيق، على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير.

ويأتي هذا التوضيح الذي جاء في الوقت المناسب ليصادف تاريخه الرمزي اليوم الذي ساند فيه البرلمان الأوروبي اتفاقا يعارض قرارات محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2016 وفيفري 2018.