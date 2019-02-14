أعلنت إيرباص الأوروبية اليوم الخميس عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة أي380، متخلية بذلك عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والشعرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينغ لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع.

وقالت إيرباص في بيان إن آخر طائرة أي380 ستُسلم في 2021. وتأكيدا للتغيير الذي ذكرته وكالة "رويترز" ، قالت إيرباص إن طيران الإمارات، أكبر مشتر لطائرة أي 380، قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء 70 طائرة من الطرازين الأصغر أي350 وأي 330- نيو.

وأوضحت الشركة الأوروبية إنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها والتي ستدور بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة وظيفة. وستنتج إيرباص 17 طائرة إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث طائرات لشركة إيه.إن.إيه للطيران اليابانية.

وفي إطار إعادة الهيكلة، وضعت طيران الإمارات طلبية جديدة لشراء 40 طائرة أي330-900 نيو و30 طائرة أي350 - 900 ، لتعيد جزئيا طلبية على الطائرة أي350 بعد أن ألغتها في 2014.