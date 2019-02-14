أتاحت وكالة الأناضول التركية إمكانية الوصول مجانًا عبر موقعها الإلكتروني إلى كتابها "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، الذي صدر قبل أيام باللغات التركية والعربية والإنجليزية.

ونشرت الأناضول الكتاب باللغات الـ3 في موقعها الإلكتروني بصيغة "بي دي أف"، ليكون الوصول متاحًا لجميع القرّاء حول العالم.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت تحميل الكتاب عبر العنوان "https://www.aa.com.tr//tr/aa-yayinlari/cemal-kasikci-cinayeti/1391493".

وكانت هذه الوكالة قد أعلنت مؤخرا أنها أصدرت كتابا قالت إنه يتضمن "جميع تفاصيل عملية القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول".