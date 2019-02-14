كشف قسم مكافحة الغش للشركة الجزائرية للمياه والتطهير "سيال" أن خسائر الشركة من المياه غير المفوترة قد وصلت إلى 40 %، وأرجع السبب إلى الربط العشوائي للقنوات وكذا التسربات المسجلة على عدة نقاط.

وتعمل الشركة حاليا على تصحيح الوضع لتخفيض نسبة الخسائر من خلال التسوية القانونية لأولئك الذين ربطوا منازلهم عشوائيا بالشبكة بالإضافة إلى استعمال الردع في حال عدم الاستجابة، وقد أوضح رئيس مكافحة الغش بالشركة بلعربي حواش أن "المؤسسة قامت في سنة 2018 بتسوية وضعية 30 ألف شخص من الذين كانوا يتزودون بالمياه عن طريق الربط العشوائي ليصبحوا زبائن قانونيين، وإلى حد الآن نقوم بعمليات التسوية بطريقة ودية غير أن هناك غرامة مالية مقابل الغش قد تصل قيمتها إلى 55 ألف دينار تخص السرقات".

واحتضن قصر المعارض بالعاصمة أمس الأربعاء، مائدة مستديرة حول تأمين توفير المياه على هامش الصالون الدولي للتجهيزات وخدمة المياه والبيئة بقصر المعارض، أكد فيه المشاركون ضرورة تنويع طرق إنتاج الماء من أجل ضمان تأمينه.

وفيما يتعلق بسبل وآليات حماية السدود من التوحل أكد محمد بختة مدير فرعي بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أن العمل جار من أجل وضع خطط للحد من توحل السدود التي هي في مرحلة الاستغلال وقال في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية على هامش الندوة المستديرة إن "الطبيعة الجيولوجية لمختلف الأحواض عبر الوطن تتميز بانجراف التربة نحو الأحواض ما يؤدي إلى تدني مستوى المياه لذا نعمل على وضع الخطط الكفيلة للحد منها".

من جانب آخر، أكد المدير المركزي لحشد الموارد المائية على مستوى الوزارة، عبد الوهاب سماتي أهمية التحسيس حول استعمال الماء من طرف المستهلكين لتقليص الإفراط في الاستهلاك والتبذير خاصة وأن الجزائر خسرت قرابة 30 % من الأمطار خلال العشريات الثلاث الأخيرة بسبب الاحتباس الحراري.

ولا يمثل ماء السدود سوى 30 % من التزويد بالمياه الشروب للبلد مقابل 50 % بالنسبة للمورد الباطني و 17 % من تحلية المياه.