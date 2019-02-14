أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الخميس ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 13 فيفري 2019 بوهران، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين ضبطت مفرزة أخرى، مسدسا آليا وبندقية صيد وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وأغراض أخرى بكركرة، في ولاية سكيكدة.



من جهة أخرى ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست وبرج باجي مختار وجانت، (12) منقبا عن الذهب وضبطت (05) مركبات رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب و(08) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب وأغراض أخرى،

في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (05) كيلوغرامات من الكيف المعالج بتندوف. كما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام.