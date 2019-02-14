حدّدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) توقيت الساعة الخامسة مساء (جزائري)، لانطلاق المباراة المزدوجة ، بين شباب

قسنطينة والإسماعيلي المصري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لرابطة أبطال إفريقيا المقررتين في 23 فبراير و2 مارس.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، قد قررت رفع العقوبة عن نادي الإسماعيلي المصري وسمحت له بالعودة مجددا إلى منافسة الرابطة الإفريقية الأحد الفارط.

وعرف ملعب الإسماعيلية يوم 18 يناير الماضي خلال المباراة التي جمعت الإسماعيلي بالنادي الإفريقي التونسي، رشق أنصار الفريق المصري لأرضية الميدان ، عندما كانت النتيجة لفائدة الضيوف (2-1) وإعلان الحكم عن توقفها في الدقيقة 84.

ويتصدر تي بي مازيمبي المجموعة الثالثة مؤقتا بـ 7 نقاط، متبوعا بممثل الجزائر، شباب قسنطينة (6ن) في المرتبة الثانية من لقاءين، فيما يحتل الإفريقي الصف الثالث بأربع نقاط من أربع لقاءات .أما الإسماعيلي المصري، الذي رفعت عنه عقوبة الإقصاء من المنافسة الإفريقية، فيتذيل الترتيب دون رصيد بعد خسارتين. وعقب انتهاء مرحلة المجموعات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

البرنامج:

ملعب الإسماعيلية : الإسماعيلي المصري- شباب قسنطينة يوم السبت 23 فبراير

2019 على الساعة 18سا00 - محلي ( 17سا00 التوقيت الجزائري)

ملعب الشهيد حملاوي : شباب قسنطينة - الإسماعيلي يوم السبت 2 مارس 2019 على الساعة 17سا00 (التوقيت الجزائري.