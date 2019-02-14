توفي أربعة أشخاص من عائلة واحدة ،اليوم الخميس ، بمدينة تبسة اختناقا بغازأحادي أكسيد الكربون،حسبما أفادت به المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح تدخلت ، اليوم على الساعة 11 و 45 دقيقة لأجل تحويل جثث أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و61 سنة ، توفوا بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة.

وأضاف أنه تم تحويل الجثث من المنزل العائلي بحي الجرف بعاصمة الولاية على متن 3 سيارات إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في هذا الحادث.