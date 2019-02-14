دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، القاعدة العمالية إلى التجند من أجل إنجاح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل.

وقال سيدي السعيد خلال استقباله لعبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية عبد العزيز بوتفليقة بمقر الاتحاد، أن منظمته قررت "دعم مرشح الجزائريين والرجل التاريخي الذي خدم الجزائر إبان الثورة وبعد الاستقلال"، داعيا إلى تجند كافة العمال بهدف "فوز بوتفليقة في الاستحقاقات المقبلة بالأغلبية الساحقة".

وذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بـ"الإنجازات المحققة في كافة الميادين خلال العهدات السابقة".

وقد صرح سيدي سعيد للصحافة على هامش هذا اللقاء، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "سيشارك في تنشيط الحملة الانتخابية لبوتفليقة، كما أنه انطلق في عملية جمع التوقيعات لصالحه".

ومن جهته، أكد سلال الذي رفض الخوض في تفاصيل البرنامج لبوتفليقة قبل انطلاق الحملة الانتخابية،أن "ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة يلقى ترحيبا وصدى واسعا لدى الشعب الجزائري وعلى المستوى الدولي، دون تسجيل أي خوف أو تردد".

ودعا إلى مشاركة قوية في الانتخابات المقبلة لإنجاح بوتفليقة من خلال الندوة الوطنية