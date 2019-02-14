تم تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرا للدولة، مستشارا دبلوماسيا لرئيس الجمهورية، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.

وخلال مساره الدبلوماسي الطويل الذي بدأه سنة 1976، شغل لعمامرة (67 سنة) المتخرج من المدرسة الوطنية للادارة، عدة مناصب في الجزائر وفي الخارج وبعدة هيئات إقليمية ودولية.

فقد تقلد لعمامرة منصب وزير للشؤون الخارجية من 2013 إلى 2015 ثم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من 2015 إلى 2017.

وشغل لعمامرة أيضا منصب مفوض للسلم والأمن للاتحاد الإفريقي (2008-2013) وأمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية (2005-2007).

وكان لعمامرة أيضا سفيرا للجزائر بعدة بلدان على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و جيبوتي وإثيوبيا.

وخلال السنتين الأخيرتين تم تعيين المستشار الدبلوماسي الجديد لدى الرئيس بوتفليقة، عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية في سبتمبر 2017 ثم عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية "كريسيس غروب" التي يوجد مقرها ببروكسل (منذ يوليو 2018).