دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية،اليوم الخميس، تجار المواقع الإلكترونية إلى تسجيل أنفسهم على مستوى السجل التجاري قبل التسجيل على مستوى المصالح الجبائية من أجل الحصول على رقم التعريف الجبائي وضمان "شفافية أوضح لهذه المعاملات".

وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ،أن هذا الإجراء سيسمح بإحصاء شامل للبائعين عبر المواقع الإلكترونية وتحديد كل المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الزبائن لضمان شفافية أكبر ومسار أوضح لهذه المعاملات.

وبخصوص مراقبة التجارة الإلكترونية، فبالرغم من أن هذا النشاط لا يذر حاليا أحجاما هائلة من رقم الأعمال، حسب الوزير، إلا أنه "تميز بشفافية نسبية بحكم ظهوره على مواقع إلكترونية بخصوص طبيعة السلع المتوفرة أو المطروحة للبيع وكذا الأسعار المطبقة، ما يسهل المراقبة من طرف أعوان الإدارة".

وفيما يتعلق بنظام العملة الرقمية "بيتكوين" (Bitcoin) المستعمل في بعض البلدان، أوضح الوزير أنه تم منع التعامل بهذا النظام في الجزائر"منعا باتا" في إطار قانون المالية 2018، والذي يتضمن مادة تنص على عدم استعماله للشراء أوالدفع.

وتم في هذا الشأن وضع نظام رقابة مشدد مع المؤسسات المعنية، بحيث يمكن أن يؤدي استعمال هذا النظام إلى شراء أشياء غير مطابقة للمواد المسموح بها في الجزائر،حسب الوزير الذي أكد أن "البيتكوين" في السنوات الماضية كانت له ميزة كبيرة في العالم، ولكن حاليا فيه تدهور حيث حتى المؤسسات العالمية راجعت مسألة استعماله.

وتطرق الوزير إلى القوانين المنظمة لهذا المجال بهدف التحكم في حركة الأموال في التجارة الإلكترونية منها القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية والأمر رقم 03/11 المتضمن للقرض والنقد والنظام رقم 16/02 المحدد للتصريح لاستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الصكوك القابلة للتداول والنظام رقم 07/01 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة.