كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة،عن مسعى مصالحه إلى " مراجعة قانون المجاهد و الشهيد من أجل ضمان تكفل صحي " أمثل " بالمجاهدين وذوي الحقوق.

وأوضح زيتوني، في ختام لقاء تقييمي مع المدراء الولائين للقطاع، أن هذه "المراجعة قد تمس بعض المواد التي تخص التكفل الصحي بالمجاهدين و ذوي الحقوق ، الواردة في قانون رقم 07-99 المؤرخ في 5 أفريل 1999، المتعلق بالمجاهد".

وأبرز الوزير أن هذه المراجعة، ستتم بـ"التنسيق" مع كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين وكذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين والجمعيات التابعة للقطاع وذلك لبلوغ مراجعة شاملة ودقيقة تصب في مجملها في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق.

في سياق متصل، أبرز الوزير ، إمكانية " صياغة مشروع قانون يخص تصنيف كبار معطوبي حرب التحرير الوطنية بغية التكفل بهذه الشريحة و تلبية احتياجاتها سيما ما تعلق بملف السكن و الرعاية الصحية".

وفي هذا الصدد، شدد زيتوني على ضرورة "التنسيق بين المدراء الولائيين للقطاع ومدراء السكن من أجل التكفل بهذا الملف وفق الأطر القانونية"، مؤكدا "الحرص الشديد" الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذه الشريحة .

كما وجه زيتوني، جملة من التوجيهات للمدراء الولائيين تمحورت حول ضرورة الإسراع في التكفل بملف المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، حاثا إياهم إلى استغلال الإمكانيات المادية و البشرية المسخرة من قبل الوزارة سيما ما تعلق بعصرنة القطاع وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وفي موضوع آخر، يتعلق بالامتيازات الخاصة باقتناء المجاهدين وذوي الحقوق للسيارات المركبة في الجزائر، أشار زيتوني إلى وجود " تنسيق بين وزارة المجاهدين ووزارة المالية ووزارة الصناعة و المناجم" في هذا الملف.