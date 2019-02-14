رد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة، على المشككين في الرسالة التي بعثها الرئيس إلى الأمة لإعلان ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

وقال سلال خلال كلمة ألقاها بمناسبة لقاءه اليوم الخميس بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس كونفيدرالية رؤساء المؤسسات علي حداد، أن الرئيس سهر بشكل شخصي على كتابة كل كلمة في رسالة ترشّحه لرئاسيات 2019.

وأضاف سلال: "الرسالة كانت صريحة وشفافة، ولم يخبأ الرئيس من خلالها أي شيء عن الشعب، مؤكدا أنها حملت ملامح برنامجه الانتخابي، الذي سهر لوحده على كتابة كل كلمة فيه".

وجدد الوزير الأول الأسبق إحصاءه لانجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شتى المجالات -حسبه-، مضيفا أنه سيتطرق إليها بالتفصيل خلال الحملة الانتخابية.

وبخصوص ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، أكد سلال أن ذلك لم يكن ممكنا خلال بداية فترة حكم بوتفليقة نظرا لظروف البلاد آنذاك، مؤكدا أن الجزائر أصبحت البلد الوحيد الذي يحتفل رسميا بعيد يناير.