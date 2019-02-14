اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الجزائر أصبحت أكثر من أي وقت مضى عرضة لخطر التمدد الصهيوني نظرا لحالة الضعف التي وصلت إليها البلاد.

وكتب مقري في منشور على صفحته الرسمية في الفايسبوك "حينما تستمر حالة الضعف والترهل والإفلاس الاقتصادي والتشتت الاجتماعي والشك في المصير الذي وصلت إليه الجزائر لا تصبح الدول الاستعمارية وحدها من يبتز النظام الحاكم من أجل مصالحها، بل أيادي الكيان الصهيوني ذاته تتمدد في هذا الجسم المريض. وحين تطمع إسرائيل في النفوذ داخل الجزائر فهو ليس من أجل مصالحها كما تفعل الدول الأخرى، بل من أجل تدمير الجزائر".

وأضاف مقري "الجزائر بلد محوري في العالم العربي والإسلامي وهو يملك مقومات النهضة في أي لحظة من اللحظات إذا توفر له حكام وطنيون يعملون لمصلحته قبل مصالحهم، وقد تكون حالة الضعف التي هو فيها هي فرصة الكيان الصهيوني لإعدام آفاق نهضة البلد أبديا. والأبواب التي ينفذ منها الكيان الصهيوني كثيرة قد نفصل فيها لاحقا".