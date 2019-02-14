نشرت وسائل إعلام تركية الخميس صورة رجل قُدّم على أنه "شريك محلّي" يُشتبه بأنه ساعد العناصر السعوديين في التخلص من جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في أكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ونشرت قناة "آن تي في" الإخبارية ومواقع إخبارية عدة صورتين تُظهران رجلاً يرتدي سروال جينز ومعطفاً أسود ورأسه مغطى، قُدّم على أنه "شريك محلّي" لقتلة خاشقجي.

وقد وردت هاتان الصورتان التي لا يمكن التعرف على وجه الشخص فيهما، في تقرير سنوي لشرطة اسطنبول، بحسب قناة "أن تي في".

وفي الصورتين اللتين أخذتا من تسجيلات كاميرات المراقبة، يسير الرجل في الشارع إلى جانب عنصر سعودي ارتدى ملابس خاشقجي بهدف الإيحاء بأن الصحافي غادر القنصلية وهو على قيد الحياة.

وأعلنت الرياض في أكتوبر أن جثة خاشقجي التي لم يُعثر عليها حتى الآن، سلّمها القتلة إلى "شريك محلّي". ومنذاك لم تكفّ تركيا عن مطالبة السلطات السعودية بكشف هويته.

وأثارت جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر، موجة تنديد دولية وأساءت كثيراً إلى صورة المملكة، وخصوصاً إلى صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي تقريرها السنوي الذي نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، تشير شرطة اسطنبول إلى وجود فرن كبير في مقرّ إقامة القنصل القريب من البعثة الدبلوماسية. ويمكن أن تبلغ حرارة هذا الفرن ألف درجة مئوية.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عدة عن فرضية أن تكون جثة خاشقجي التي قُطعت بعد الجريمة، أُحرقت في هذا الفرن.