أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، اليوم الخميس ببسكرة أن السياحة في الجزائر "ستكون بديلا للمحروقات خلال السنوات القادمة".

ووجه الوزير لدى معاينته أشغال ترميم فندق الزيبان بمدينة بسكرة في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية، الدعوة للاستثمار في هذا القطاع الذي تعتبره الدولة قطاعا استراتيجيا خلاقا للثروة ولمناصب العمل للخروج من التبعية للمحروقات.

ودعا بن مسعود في هذا السياق كذلك المستثمرين في القطاع السياحي، العمل على الترويج لمؤسساتهم من خلال انتهاج سياسة إشهارية تعمل على جلب أكبر عدد من السياح كما النساء الحرفيات إلى الاستثمار في الصناعات التقليدية.

وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى رقمنة قطاع السياحة، مذكرا أن الوزارة شرعت منذ سنة 2018 في رقمنة القاعدة الرقمية للاستثمار والوكالات السياحية والفندقة بهدف الوصول إلى نسبة رقمنة بنسبة "100 بالمائة مطلع سنة 2020".