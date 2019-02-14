عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، مساعد مدرب أولمبي المدية كمال حركابي بالإيقاف لعام واحد.

وكان حركابي قد أدلى بتصريحات خطيرة ضد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بعد المقابلة التي خسرها الأولمبي ضد شباب بلوزداد.

وقال حركابي أن زطشي لا يزال حاقدا على رئيس أولمبي المدية محفوظ بوقلقال بسبب رفض الأخير ترتيب مباراة في وقت سابق، متهما رئيس "الفاف" بالسعي إلى إسقاط أبناء التيطري إلى القسم الثاني.

إلا أن بيان الرابطة المحترفة أكد أن حركابي اعتذر عن تصريحاته خلال مثوله على لجنة الانضباط أمس الأربعاء، معتبرا أنها جاءت نتيجة حالة الغضب التي كان عليها ضد حكم اللقاء الذي أدار مواجهة أولمبي المدية وشباب بلوزداد.

من جهة أخرى سلطت لجنة الانضباط عقوبة اللعب دون جمهور لمباراة واحدة وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار جزائري في حق مولودية بجاية.