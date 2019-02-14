دعا محمد محمودي، المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، الحكومةَ ووزارة المجاهدين إلى التحرك والدفع في اتجاه رفع التجميد عن ملف ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، والضغط على الحكومة الفرنسية لتعويض الضحايا، متسائلا عن مصير اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي وعد بها رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال في 2015 لدراسة هذا الملف.



ولم يفوِّت محمودي فرصة الذكرى 59 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (13 فيفري) ليذكر الحكومة بوعودها تجاه هذه الفئة التي تتجرع المعاناة مع الأمراض المستعصية المترتبة عن هذه الجريمة الاستعمارية التي يسقط المزيد من أفرادها كل سنة.



وتساءل المنسق الوطني لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية محمد محمودي، في تصريح لـ ”الخبر” أمس، عن سبب عدم تكفل وزارة المجاهدين بهذه الفئة وملفها مثلما تكفلت الوزارة بضحايا الألغام الموروثة عن الاستعمار، مشيرا إلى ردة الفعل الغاضبة التي كانت قد أثارتها تصريحات وزير المجاهدين عندما كشف عن تكفل مصالحه بضحايا الألغام ولم يذكر ضحايا التفجيرات النووية، مطالبا مرة أخرى السلطات بالدفاع عن ملفهم بتقديم طلب رسمي للتعويض. وأكد محمد محمودي أن الجزائر في موقع قوة بالنسبة لهذا الملف الذي يعبر عن جريمة استعمارية معترف بها دوليا ولا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى تأخر الوزارة في تقديم طلب رسمي للسلطات الفرنسية لإعادة النظر في قانون موران الذي أقصى كل ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية رغم مرور كل هذه الفترة عن الجريمة في حق الإنسان والبيئة. وقال محمودي إن الضحايا كانوا ينتظرون من الوزير الإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة القضية، وأشار إلى أن السلطات الفرنسية لا تزال تتحجج في عدم تعويضها للضحايا بعدم وجود طلب رسمي في هذا الشأن، تطبيقا لسياسة الهروب إلى الأمام حيال هذا الملف.



وجدد محمودي تساؤل الضحايا عن مصير اللجنة رفيعة المستوى المشتركة الجزائرية الفرنسية التي وعد بها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في 10 سبتمبر 2015 لدراسة كل الملفات العالقة على مستوى مكتب قدماء المحاربين بالجزائر العاصمة، والبالغ عددها 782 ملف، لافتا إلى تسجيل تناقص في عدد أصحاب الملفات بسبب وفاتهم متأثرين بأمراض خبيثة لها صلة مباشرة بالإشعاعات النووية نتيجة تواجدهم بمنطقة رقان وعين يكر.



وكشف محمودي أن الجديد في القضية هو تسلم محاميين من سويسرا والنمسا لملف الضحايا أكتوبر الماضي لمتابعة فرنسا في محكمة الجنايات الدولية لمطالبتها بالتعويض عن جرائمها، قائلا ”الملف مكتمل وسلمناه لمحاميين متطوعين مدعوما بالشهادات الطبية للمصابين وبمختلف أنواع السرطانات الناتجة عن التفجيرات وقائمة بأسماء وأعداد الضحايا”.

واستنكر المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر فشل البرلمان في تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي يعتبر مفتاحا لكل القضايا المتعلقة بجرائم فرنسا في الجزائر، كما أعرب عن غضب هذه الفئة من عدم إدراج وزارة التربية لهذا الملف كمواضيع في المقررات الدراسية، وقال ”عجزنا عن تدريس هذه الجريمة النكراء في مقرراتنا في الوقت الذي تدرس فرنسا الملف لأبنائها على أن هذه التجارب كانت علمية وسلمية”.