أحصت المديرية العام للحماية المدنية وفاة 18 شخصا وأصيب 60 آخرون بجروح في حوادث مرور وقعت على مستوى طرقات الوطن خلال الفترة الممتدة بين 9 فيفري إلى غاية 13 منه. وكانت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية أدرار بوفاة 8 أشخاص وجرح 4 آخرين، تليها ولايتا الشلف وغليزان بـ3 وفيات، وبرج بوعريريج والعاصمة بحالتي وفاة، والجلفة والأغواط وتيارت وقسنطينة بضحية في كل ولاية، مقابل إصابة 60 آخرين.

أما بخصوص الاختناقات بالغاز فقط تم إحصاء وفاة 16 شخصا من مختلف الأعمار، من بينهم صحفية ومطرب في الغناء البدوي وطبيبة، في كل من العاصمة وغليزان وبلعباس. وكانت الحصيلة الأكبر بولاية سكيكدة بتسجيل وفاة 4 أفراد من عائلة واحدة و4 ببولوغين بالعاصمة و3 بغليزان وحالتين في كل من عين النعجة بالعاصمة وتيزي وزو، وواحدة في كل من آفلو وسيدي بلعباس، مقابل إنقاذ 59 شخصا، وهذا منذ الجمعة الماضي من الشهر الجاري إلى غاية أول أمس الأربعاء، يشار إلى أنه خلال شهر جانفي الماضي تم إحصاء وفاة 57 شخصا اختناقا بالغاز.