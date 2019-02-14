أفادت، الجزائرية للمياه وحدة البويرة ، مساء اليوم ، أنّ إعادة عملية توزيع الماء الصالح للشرب بثلاث ولايات بحدود ولاية البويرة وبعض بلديات البويرة ستعرف انقطاعا آخر ابتداء من يوم الإثنين القادم وإلى غاية الإنتهاء من الاشغال على مستوى القناة الرئيسية 1600فونت للتحويلات الكبرى لسد كدية أسردون بالشطر 2R ومحطة الضخ SP6 بسبب انزلاق في التربة وتضرر قناة النقل المياه.

وأوضحت الجزائرية للمياه في بيان لها أن المؤسسة ستشرع في اصلاح الأضرار بداية من الاثنين 18 فيفري، ما سيتسبب في تذبذب في التزود بالمياه في أغلب بلديات البويرة الجنوبية والغربية و بعض من الولايات الحدودية ك المدية والمسيلة .

وأضاف البيان أن الانقطاع سيمس 18 بلدية بولاية البويرة" جباحية ، زبربر، قرومة، عين الحجر، عين العلوي،الخبوزية، المقراني ، سوق الخميس، بئر أغبالو، الروراوة، الهاشمية، عين بسام ، سور الغزلان ، ديرة، ريدان، المعمورة، الحاكمية، القلتة الزرقاء" .

واضاف في بيانها انها ستوفر صهاريج المياه بالمؤسسات العمومية والمستشفيات.