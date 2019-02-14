اعترف والي خنشلة أن بعض موظفي مديرية الموارد المائية ”شيبوه” ولم يعد يحتمل أكثر بسبب اللامبالاة التي لاحظها عندهم، وأضاف الوالي عقب زيارته لموقع سد تاغريست ببلدية يابوس، لمعاينة نسبة امتلائه، أنه لم يجد حلا لهذا الوضع سوى التلويح بعقوبات ردعية في حق هؤلاء إذا لم يواكبوا قطار التنمية بالولاية، وبمتابعة المناقصات وفتح العروض ومنح المشاريع لتمكين المواطنين من الاستفادة من المياه الصالحة للشرب وإنهاء الأزمة. وكشف الوالي أن الله فضح كل مسؤولي الولاية الذين أقسموا أن السد لن يمتلئ بسبب الجفاف، لكن تساقط الثلوج وتهاطل الأمطار في الأسابيع الأخيرة أبطل قسمهم ولو لم يتم فتح السد لانهار.