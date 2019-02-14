وجه قضاة معزولون بمختلف المجالس القضائية نداء استغاثة لوزير العدل، التمسوا منه التعجيل بإصدار تعليمات لتفعيل ”قرار” رفع التجميد والإفراج عن القائمة التي تضمنت 53 قاضيا، تم عزلهم في العام 2008، بمبرر ارتكابهم أخطاء ليست بالخطيرة، حتى تصدر في حقهم قرارات عقابية مثل التي صدرت، وقالوا حسب الرسالة إنهم ينتظرون إعادة الإدماج، خصوصا بعد أن أثبتت عمل لجنة مكلفة في عهد الوزير السابق شرفي، وأحصت الملفات المدروسة، أن أمر ”العزل” كان قاسيا ولم يكن ضروريا.