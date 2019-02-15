ذكر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة أن المجاعة تتزايد في أفريقيا ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والظروف المناخية غير المواتية بسبب ظاهرة النينو فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وكشف التقرير الإقليمي لأفريقيا لعام 2018 عن الأمن الغذائي والتغذية الذي صدر اليوم الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أباباي بالتعاون بين كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (إيكا) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)- أن انتشار سوء التغذية مستمر في الزيادة في أفريقيا وأنه يؤثر بالسلب على 20 بالمئة من سكان القارة هي نسبة أكبر من أي منطقة أخرى.



ويقول التقرير إن هناك 821 مليون شخص يعانون من سوء التغذية على مستوى العالمي ومنهم نحو 257 مليونا في أفريقيا حاليا الذين من بينهم 237 مليونا في منطقة جنوب الصحراء الكبرىي و20 مليونا في منطقة شمال أفريقيا.



وقال التقرير" قياسا بعام 2015 زاد عدد الذين يعانون نقص التغذية في أفريقيا بمقدار 34.5 مليون شخص."



وأضاف التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأفريقية تفاقم بسبب الصراعات وغالبا ما ازداد سوءا بسبب الظروف المناخية غير المواتية ما أسفر عن وجود ملايين الأشخاص بحاجة إلى المساعدة الغذائية العاجلة.