ذكر تقرير جديد نشرته الأمم المتحدة أن المجاعة تتزايد في إفريقيا ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والظروف المناخية غير المواتية بسبب ظاهرة النينو فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وكشف التقرير الإقليمي لإفريقيا لعام 2018 عن الأمن الغذائي والتغذية الذي صدر اليوم الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالتعاون بين كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (إيكا) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)- أن انتشار سوء التغذية مستمر في الزيادة في إفريقيا وأنه يؤثر بالسلب على 20 بالمائة من سكان القارة هي نسبة أكبر من أي منطقة أخرى.



ويقول التقرير إن هناك 821 مليون شخص يعانون من سوء التغذية على مستوى العالم، منهم نحو 257 مليونا في إفريقيا حاليا الذين من بينهم 237 مليونا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى و20 مليونا في منطقة شمال إفريقيا. وقال التقرير" قياسا بعام 2015 زاد عدد الذين يعانون نقص التغذية في إفريقيا بمقدار 34.5 مليون شخص."

وأضاف التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الإفريقية تفاقم بسبب الصراعات وغالبا ما ازداد سوءا بسبب الظروف المناخية غير المواتية ما أسفر عن وجود ملايين الأشخاص بحاجة إلى المساعدة الغذائية العاجلة.