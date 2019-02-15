استسلم 187 عنصرا سابقا في جماعة "بوكو حرام" النيجيرية للسلطات الكاميرونية بعد أن عادوا إليها إثر انشقاقهم عن الجماعة الإرهابية.

وقال حاكم إقليم مايو- سافا في شمال الكاميروني ميد جيياوا باكاريي أمس الخميس إن 187 عنصرا سابقا ينحدرون من المنطقة سلموا أنفسهم بعد أن عاد الكثير منهم من نيجيريا سيرا على الأقدام. وتابع أنه تم إلحاقهم ببرنامج لإعادة التأهيل في المجتمع بعد استسلامهم في بلدتي كولوفاتا وميمي.

وأوضح بكاري "أنهم لا يشكلون خطرا أو تهديدا (...) وسنوفر كل شيء لإعادة إدماجهم وتعليمهم روح الوطنية والواجب العام". والتحق نحو ألف عنصر سابق بهذا البرنامج بينهم أطفال يبلغ عمرهم أقل من 15 عاما.

وقتل أزيد من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرد "بوكو حرام" عام 2009.