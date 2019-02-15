أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، بمدينة آسفي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته صباح اليوم الجمعة، أنه في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من خمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، مضيفا أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لـ"داعش"، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط في الأعمال التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المملكة.

وأضافت وزارة الداخلية، أن أحد المشتبه فيهم حاول استغلال تواجده بإحدى دول جنوب الصحراء للحصول على تزكية من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش" الناشطة بمنطقة الساحل، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم في إطار التحقيق معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.