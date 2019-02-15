أعلن المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري أن رؤساء الأرجنتين والشيلي وباراغواي والأوروغواي قرروا تقديم طلب مشترك لتنظيم كأس العالم في عام 2030.

وجاء في البيان: "قرر رؤساء الأرجنتين والشيلي وباراغواي والأوروغواي تقديم ترشحهم المشترك لتنظيم كأس العالم في 2030، وقرر الرؤساء عن طريق روابط كرة القدم أن يعبروا لـ"الفيفا" عن موقفهم المشترك حول رغبتهم بالاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم حيث أقيم لأول مرة في الأوروغواي، عام 1930".

وأقيمت بطولة العالم الأولى بين فرق كرة القدم الدولية، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل مستقل، في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو عام 1930، وتم بناء ملعب يتسع لـ90 ألف مشاهد بمناسبة هذا الحدث.

وفي العام الماضي، قال وزير الرياضة في الأوروغواي فرناندو كاسيريس أن البلاد ترغب في الاحتفال بالذكرى المئوية لبطولة العالم بتنظيم كأس العالم 2030، لكن ليس لديها الإمكانية للقيام بذلك بمفردها، لذا تمت دعوة الباراغواي والأرجنتين للمشاركة في طلب الاستضافة، ووافقت الشيلي أمس الخميس على المشاركة في الطلب.