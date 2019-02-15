أعلن التكتل النقابي المستقل، أمس الخميس 14 فيفري 2019، عن "شل" المدارس يومي 26 و27 فيفري الجاري، مع تنظيم عدة وقفات احتجاجية على ما أسماها "غلق الوصاية لأبواب الحوار".

وذكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية في بيان لها، أنها قررت شن إضراب ليومين بعد اجتماع مطول، فضلا عن سلسلة وقفات أمام مديريات التربية عبر الولايات، وجرى تبرير هذا التصعيد بـ"امتناع مصالح الوزيرة نورية بن غبريت عن التحاور".

وكانت النقابات المستقلة لقطاع التربية أن هددت بالإضراب، بعدما أعلنت رفضها محاضر وزارة التربية الوطنية، والتي تمت معها بناء على الإشعار بإضراب 21 جانفي الماضي، وقال إن محتويات هذه المحاضر أتت مختلفة عما دار مع ممثلي بن غبريت.

وجددت النقابات "تمسكها بالمطالب المرفوعة في بياناتها السابقة"، وناشدت الوصاية مجددا إلى"انتهاج أسلوب الحوار الحقيقي والجاد المفضي إلى حلول للملفات العالقة وفق رزنامة زمنية محددة وواضحة".

للإشارة فإن التكتل النقابي يتشكل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف)، النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو)، مجلس ثانويات الجزائر (الكلا)، المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (الساتاف)، إضافة إلى النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست)، وسبق له أن رفع لائحة مطلبية تضمنت عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني.