تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، من كشف وتدمير مخبأ للذخيرة يحتوي على 37 قنبلة مضادة للأفراد ببرج باجي مختار ومخبأ آخر بولاية سكيكدة يحتوي على أدوية وأجهزة اتصال، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري 2019، إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار ، مخبأ للذخيرة يحتوي على 37 قنبلة مضادة للأفراد عيار 34 ملم و32 قذيفة مدفعية عيار 85 ملم. فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى بسكيكدة، مخبأ يحتوي على أدوية، أجهزة اتصال وأغراض أخرى".

كما أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست، برج باجي مختار، عين قزام، بسكرة وورقلة "10 مهربين وحجزت سيارتين (02) رباعيتي الدفع، 18 كلغ من الكيف المعالج، 1.645 طن من المواد الغذائية، أربعة (04) أجهزة للكشف عن المعادن، مولدين (02) كهربائيين، مطرقة (01) ضاغطة و1890 وحدة من مختلف المشروبات".

من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس الحدود بكل من النعامة وسوق أهراس "ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات".