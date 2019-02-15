تأجل موعد إجراء المواجهة المزدوجة بين شباب قسنطينة مع مولودية وهران، لحساب الدور ربع النهائي من كأس الجزائر، التي كانت مقررة خلال شهر فبراير الجاري إلى شهر مارس المقبل، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة المدير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة.

وأوضح طارق عرامة في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية:" إعادة إدراج النادي الإسماعيلي المصري في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية أخلط كليا برنامج فريقنا (...) الكونفدرالية الإفريقية قامت ببرمجة مقابلتين لنا ضد الفريق المصري يوم 23 فبراير و 2 مارس، ما أجبرنا على التقدم بطلب للجنة تنظيم كأس الجزائر من أجل تأخير موعد المواجهة المزدوجة مع مولودية وهران، ولحسن الحظ قوبل طلبنا هذا بالموافقة، لتبرمج هذه المقابلة المزدوجة في نهاية المطاف بتاريخ 9 و 29 مارس المقبل " كما حرص المدير العام لشباب قسنطينة على توضيحه.

وأوضح ذات المتحدث، أن فريق شباب قسنطينة المتنافس على ثلاث جبهات (البطولة وكأس الجزائر ورابطة الأبطال الإفريقية)، سيكون مجبرا على تسيير المواعيد المتقاربة لمختلف المنافسات.

وبهذا الخصوص قال طارق عرامة :" لقد وضعتنا الكونفدرالية الإفريقية في وضعية صعبة من خلال برمجتها للمواجهتين ضد النادي الإسماعيلي في وقت متقارب (...) وكل ما أخشاه حاليا هو أن يكبدنا هذا التقارب في المواعيد التنافسية في مختلف الجبهات، خسارة كل الأهداف المسطرة".

وقبل إعادة إدراج النادي الإسماعيلي في المنافسة، لم يكن فريق شباب قسنطينة بحاجة سوى لنقطة واحدة من أجل اقتطاع تأشيرة المرور إلى الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال، لكن كل الأمور اختلطت على شبيبة قسنطينة التي خسرت مؤقتا مكانها في صدارة الترتيب لفائدة تي. بي. مازيمبي، العائد بنقطة من السفرية التي قادته إلى تونس لتحدي النادي الإفريقي (0-0) .